Тест: остались ли в вашей голове хотя бы крупицы школьных знаний?

О том, как устроено современное образование в России, знает каждый. А вот каким оно было чуть больше ста лет назад, до революции? Историки говорят о том, что в Российской Империи не существовало единой школьной программы. Поскольку типы начального и среднего образования были разными, - только типов начальных училищ насчитывалось около тридцати, - у каждого из них были свои особенности. Например, в земских училищах было всего пять обязательных предметов, среди которых насчитывались Закон Божий, письмо и чтение. Зато в высших начальных училищах дети постигали азы сразу одиннадцати дисциплин, в том числе географии, физики и арифметики. После революции в 1918 году вышло положение “О единой трудовой школе РСФСР”, согласно которому всем школам было присвоено название “Единая трудовая школа”. В первые годы после революции школьная программа постоянно менялась и окончательно оформилась только в 1922 году. Кстати, учебники выпускались не только на русском, но еще и на чувашском, татарском, адыгейском и других языках.

Насколько хорошо вы помните то, что изучали на школьных уроках? Проверьте, остались ли у вас какие-то знания, ответив на вопросы нашего теста.