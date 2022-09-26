Тест определит ваш тип мышления всего за несколько вопросов

Все люди разные. Казалось бы, это простая и общеизвестная истина, но порой мы действительно забываем, что каждый человек по-своему обрабатывает информацию, полученную из окружающего мира, и составляет свое личное впечатление о нем. Все дело в том, что у каждого из нас есть уникальная коллекция интеллектуальных приемов и навыков, который начинает формироваться еще в детском возрасте, а затем продолжает развиваться под влиянием множества факторов - окружающей среды, полученного опыта, черт личности и так далее. Как правило, единого типа мышления у человека не существует - их несколько, но один из них всегда будет преобладать. В психологии существует много различных классификаций типов мышления, но чаще всего ученые выделяют синтетический тип (человек создает нечто новое из уже имеющихся элементов), идеалистический (его обладатели устанавливают высокую планку, которой окружающий мир должен соответствовать), аналитический (его представители оперируют фактами), прагматический (ориентируются на опыт и факты) и реалистичный (для его обладателей имеют значение только факты).

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