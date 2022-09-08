Тест определит, в чем ваше настоящее призвание

В последние десятилетия такое понятие, как “дело всей жизни”, мало-помалу уходит в прошлое. Люди ориентируются в первую очередь на то, какие профессии востребованы на рынке труда, работа каких специалистов оплачивается лучше, чем на то, к чему лежит душа. Однако на свете все равно всегда были и будут энтузиасты, которым не так уж важен престиж профессии и деньги, куда больше их привлекает возможность самореализоваться, найти свое призвание. Но что же делать тем, кто и рад бы бы найти свое предназначение, но не может? Специалисты в области психологии утверждают, что ждать, когда на вас снизойдет откровение, бессмысленно - это может занять многие годы и даже десятилетия. Чтобы определиться, в чем же состоит ваше призвание, необходимо пробовать себя в самых разных сферах, поскольку бывает и так, что истинное предназначение человек осознает уже в процессе работы. Подтверждением тому служит исследование, которое на протяжении восьми недель проводили немецкие ученые - они установили, что чем больше респонденты вкладывали усилий в свою работу, тем больше удовольствия получали от нее удовольствия и мотивации двигаться дальше.

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