Тест: опишите рабочее место и узнайте, что оно говорит о вас

Каждый человек воспринимает рабочее место по-своему. Для кого-то это просто место в офисе, которое должно быть оборудовано согласно всем рабочим стандартам. Другие же относятся к нему так же трепетно, как к дизайну своего собственного дома, приносят уютные мелочи, растения, забавные канцелярские принадлежности, которые могут поднять настроение. По мнению экспертов в области эзотерики, правильно организованное рабочее место способно не только повысить продуктивность, но еще и помочь в привлечении прибыли. Самое главное правило обустройству рабочего уголка по фэншуй - оно должно быть аккуратным и чистым. Беспорядок и хаос еще никому не приносили удачи. Для привлечения положительной энергии можно украсить свой стол растениями, мини-фонтанчиками, аквариумом с рыбками, кристаллами и другими подобными вещицами. Особое внимание стоит уделить цветам, которые используются в оформлении рабочего места. Считается, что зеленый способствует креативности, красный - повышает производительность, желтый и оранжевый положительно сказываются на взаимоотношениях с коллегами.

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