Тест: оцените звезд и узнайте, сколько процентов у вас на то, чтобы стать успешным?

С давних пор люди пытались найти секрет успеха, понять, какие шаги приведут в результате к мировой славе. Кто-то делал ставку на талант, кто-то - на эпатажное, непохожее на других поведение, третьи и вовсе убеждены, что без поддержки высших сил на Олимп не подняться. Ученые не остались в стороне от дискуссии и с помощью нейросети вывели “универсальную формулу успеха”. Искусственный интеллект проанализировал творческий путь известных деятелей науки и искусства по всему миру. Среди них были, например, художник Винсент Ван Гог, режиссер Питер Джексон, лауреат Нобелевской премии, химик Джон Фенн. Нейросеть обработала данные и выяснила, как менялось творчество этих людей на разных этапах. В результате исследователи пришли к выводу, что в карьере 80-90% творцов и ученых бывали “полосы везения”, то есть особенно удачные периоды. Его предваряли “разведка” и “эксплуатация”. По мнению ученых, успех складывается из этих трех периодов: творец экспериментирует, пробует себя в разных стилях, выбирает один и работает над ним усердно. Наконец, получает признание. Такая “полоса везения” длится от трех до пяти лет, а потом все начинается заново.

Есть ли у вас шанс добиться успеха? Узнайте с помощью нашего нового теста.