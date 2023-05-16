Тест: обустройте идеальное жилье, а мы распределим вас на нужный факультет Хогвартса

Поттериана прочно вошла в жизнь современных людей. Сложно сказать, какое влияние оказали книги и фильмы о Гарри Поттере на представителей уже нескольких поколений - с каждой новой частью аудитория прирастала более юными поклонниками. Свое воздействие творение Джоан Роулинг оказало не только на культуру и повседневную жизнь, но и на науку. Психологи проводят исследования, как влияет чтение “Гарри Поттера” и знакомство с экранизациями на развитие эмпатии у детей, а другие исследователи называют свои открытия в честь тех или иных персонажей. Например, новый вид ядовитых змей, открытый в 2020 году в Индии, получил свое название в честь Салазара Слизерина - одного из четырех основателей Хогвартса. Ученые обнаружили ранее неизвестный науке вид на северо-востоке Индии. Змейки ярко-зеленого цвета, нареченные Trimeresurus Salazar, относятся к семейству ямкоголовых. От других собратьев они отличаются большим количеством зубов и наличием оранжевой или красной полоски на голове.

Если вы всегда мечтали поступить в Хогвартс, пришло время распределения по факультетам. Ответьте на вопросы и узнайте, где бы вы учились - в Гриффиндоре, Слизерине, Рейвенко или Хаффлпаффе?