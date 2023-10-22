Тест: образ жизни, какой принцессы Дисней вам идеально соответствует?
На какую известную мультгероиню вы похожи?
Миллионы девчонок со всего света воспринимают диснеевских героинь как образец для подражания. Осознанно или бессознательно они копируют не только внешний облик полюбившихся персонажей, но и их характер, поведение. Если взглянуть на героинь Disney в ретроспективе, становится понятно, что с течением времени значительно менялся не только стиль мультипликации, но и характер персонажей. Принцессы из первых диснеевских мультиков - "Белоснежка" и "Золушка" - практически идентичны друг другу по характеру. Это добрые и трудолюбивые девушки, которых хотят сжить со свету коварные мачехи. Образ пассивной принцессы, ожидающей появления прекрасного принца, начал меняться примерно в 80-90-х годах. Именно тогда появились Ариэль и Жасмин, девушки непоседливые, храбрые, с характером. Наконец, Мулан, Тиана, Моана стали новыми героинями Disney, готовыми постоять за себя самостоятельно, без помощи принца. Их интересы не исчерпываются любовью и замужеством - например, та же Тиана мечтает открыть в городе собственное кафе. А Мулан и вовсе отправилась на военную службу вместо своего отца. Ответьте на вопросы теста и узнайте, на какую диснеевскую героиню вы похожи по характеру и образу жизни.