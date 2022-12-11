Тест о перерождении души: кем вы были в прошлой жизни?

Можно придерживаться точки зрения, что вера в переселение душ - это пережиток прошлого, однако в последние десятилетия интерес к эзотерике только возрастает. Некоторые ученые и исследователи, как, например, Ян Стивенсон, пытались найти научное или документальное подтверждение теории реинкарнации. Кроме того, существует специальная техника регрессивного гипноза, с помощью которой, по уверениям специалистов, можно вспомнить свои предыдущие воплощения. Среди апологетов регрессивного гипноза - писательница и гипнотерапевт-самоучка Долорес Кэннон. Она убеждена, что погружение в глубины памяти помогает не только вспомнить прошлую жизнь, но и разобраться в проблемах в настоящем. Долорес Коннэн приводила примеры того, как ее клиентам после сеанса удавалось найти выход из сложных жизненных ситуаций. Кроме того, она сообщала, что находила документальные подтверждения тех фактов, которые сообщали ей люди во время гипнотических сеансов.

Верить в реинкарнацию или нет - личное дело каждого. Кто-то доверяет рассказам экспертов в сфере эзотерики, кто-то относится к этой теме скептически. Предлагаем вам пройти тест, который подскажет, кем вы были в предыдущем воплощении.