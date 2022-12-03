Тест: о чем окружающие сплетничают за вашей спиной?

Люди, которые занимаются сочинением и распространением слухов, вызывают у каждого из нас неприязнь и отвращение. Любой мелкий факт они способны раздуть до размеров слона. Можно искренне не понимать, что заставляет людей перемывать косточки окружающим, однако ученые усмотрели в этом положительный момент. Исследования итальянских психологов показали, что сплетни несут благоприятное воздействие на женский организм. В эксперименте приняли участие двадцать две студентки, которых разделили на несколько групп и дали возможность обсудить нейтральные темы или посплетничать друг с другом. После завершения беседы добровольцы могли сдать слюну для того, чтобы эксперты определили уровень окситоцина - гормона доверия и привязанности, и кортизола - гормона стресса. Как оказалось, у девушек из групп, где участницы хотя бы недолго предавались сплетням, уровень кортизола снизился, а окситоцина повысился.

Быть может, сплетни и полезны для здоровья, но узнать о том, что кто-то сочиняет о тебе небылицы за твоей спиной, как минимум неприятно. Пройдите наш тест и узнайте, какой повод для сплетен вы можете дать окружающим.