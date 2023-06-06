Тест: нужны ли вам изменения в жизни?

“Пора что-то менять”, - вздыхают люди, когда работа поглощает все время и не остается ни минутки свободной для себя. Трудолюбие, конечно же, похвальное качество, однако порой оно способно принимать гипертрофированные формы и превращаться в трудоголизм. Да, если компания щедро оплачивает переработки, бонус к зарплате приятно греет душу. Но в то же время страдает ментальное и физическое здоровье человека. По статистике, до 2018 года самый длинный рабочий день (по крайней мере, официально зафиксированный) наблюдался в Южной Корее, где сотрудники находились в офисе порядка 13,5 часов в сутки. И так пять дней в неделю. В общем получалось две тысячи рабочих часов в год. Трудоголизм грозит в первую очередь выгоранием - крайне неприятным состоянием, когда даже работа мечты превращается в рутину. Переработки также оказывают крайне негативное воздействие на организм - проблемы со сном, сердечно-сосудистые заболевания, депрессии становятся “друзьями” трудоголика.

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