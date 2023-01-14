Тест: нуждается ли ваша жизнь в изменениях?

Перемены - слово, которое одновременно приятно волнует, но в то же время пугает. Многие люди день за днем мечтают изменить свою жизнь - уволиться с нелюбимой или отнимающей много сил работы, как следует заняться личной жизнью или хобби. Однако грезы зачастую таковыми и остаются. Для того, чтобы решиться на перемены, психологи рекомендуют задать себе ряд важных вопросов и честно ответить на них. Необходимо четко осознать, например, что вас не устраивает в своей жизни на данный момент, с какими неприятными людьми, вещами, явлениями вы бы хотели распрощаться раз и навсегда. Кроме того, важно разобраться со своими собственными ценностями и понять, какой вы видите свою главную цель в жизни, к чему хотите прийти и каких результатов добиться. Не лишним будет обратиться за помощью и поддержкой к близким людям или специалистам - здесь важен не столько совет от человека, сколько его готовность выслушать, ведь в процессе монолога вы, возможно, и сами испытаете озарение.

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