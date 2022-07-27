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Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста?

27 июля 2022 07:20
Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста?

Пройдите наш тест, а мы подскажем, есть ли у вас признаки этого психологического явления.

На протяжении жизни человек несколько раз сталкивается с не самым приятным психологическим явлением – кризисом. В первый раз это происходит в подростковом возрасте, когда к нам постепенно приходит осознание себя как личности, выстраиваются взаимоотношения с окружающими людьми, появляются планы на будущее и т.д. Второй кризис, по наблюдениям специалистов, приходится на начало профессиональной деятельности. "Это действительно то, чем я хочу заниматься? Быть может, мне стоило реализовать себя совсем в иной области?" – эти вопросы занимают многих начинающих работников. Но больше всего внимания – ученых, психологов и просто заинтересованных в теме людей – приковывает к себе так называемый кризис среднего возраста. Считается, в этот период человек переосмысляет свои личные ценности, свой жизненный и профессиональный опыт, и на основании сделанных выводов либо меняет свою жизнь, либо следует по привычному, проторенному пути.

Если вы думаете, что столкнулись с этим явлением, пройдите наш тест и получите честный ответ на вопрос: "Нет ли у меня кризиса среднего возраста?"

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Елена Королева
Елена Королева
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