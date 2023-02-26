Тест: не вспомнить эти культовые песни из советских фильмов просто стыдно

В советских фильмах не было умопомрачительных спецэффектов, зато там был увлекательный сюжет, прекрасные актеры, и, конечно же, запоминающаяся музыка. По мере развития кинематографа в СССР сложился своеобразный топ композиторов, которые сочиняли мелодии для фильмов. Возглавляет его, пожалуй, Алексей Рыбников, которому были подвластны любые жанры - он стал автором музыки и для научно-фантастических лент (“Большое космическое путешествие”, 1974), и для сказочных (“Василий Буслаев”, 1982), и для комедийных (“Шла собака по роялю”, 1979), и для многих других. Также среди наиболее популярных советских кинокомпозиторов можно назвать Александра Зацепина, который плодотворно работал в тандеме с Леонидом Гайдаем, Геннадия Гладкова, написавшего музыку к десяткам фильмов и мультфильмов (одни только “Бременские музыканты” чего стоят!), Микаэла Таривердиева, создавшего музыкальное оформление в легендарной “Иронии судьбы, или С легким паром!” и многим другим любимым всеми кинокартинам.

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