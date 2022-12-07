Тест: не пора ли и вам отправиться в отпуск?

Как известно, когда человек сильно устает, его внимательность и способность концентрироваться на мелочах значительно ухудшаются. Если вы перестаете замечать небольшие, но важные детали, это верный признак того, что организм нуждается в отдыхе и перезагрузке. Кстати, по мнению ученых, наша способность сосредоточиться может пострадать и из-за неправильного питания. К такому выводу пришли исследователи из Медицинской школы Университета штата Огайо (США). Они провели эксперимент, участие в котором приняла 51 женщина. Респонденткам было предложено съесть блюда, порции и калорийность которых были одинаковыми, но количество насыщенным и ненасыщенных жиров различалось. После приема пищи участницы эксперимента прошли тест на внимательность и концентрацию. Как оказалось, женщины, которые съели перед тестом пищу с высоким содержанием насыщенных жиров, справились с предложенными заданиями на 11% хуже, чем другие респондентки.

Отдых и правильное питание - залог высокой концентрации. Проверьте, нуждаетесь ли вы в небольшом отпуске, прямо сейчас, ответив на вопросы нашего теста.