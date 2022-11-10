Тест: не называйте себя киноманом, если не наберете хотя бы 5 верных ответов

В сравнении с другими видами искусства - живописью, танцем, музыкой - кинематограф появился не так давно, всего чуть больше столетия назад, но за это время вырос до невиданных высот. Первые киноленты в массовом представлении - примитивные кадры хроники, на которых показано, например, как поезд прибывает на станцию. Однако уже в начале прошлого века начали появляться игровые фильмы, в которых присутствовали хорошо знакомые по современному кинематографу приемы - панорамирование, двойная экспозиция, стоп-кадры и т.д. Самым большим успехом у публики пользовались комедии положений. Одним из первых творений в этом жанре стала лента “Политый поливальщик”, сюжет которой вращался вокруг мальчика, наступившего на шланг. В дальнейшем комедия, впрочем, как и другие жанры, быстро развивалась, появились свои звезды, на которых зрители шли целенаправленно - например, Макс Линдер, сотрудничавший с французской кинокомпанией Патэ.

Сегодня пересмотреть все фильмы мирового кинематографа не представляется возможным, однако классику знать все равно надо. Пройдите наш тест, рассчитанный на заядлых кинолюбителей - быть может, вы в их числе?