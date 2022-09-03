Тест не для всех: сможете угадать название советской книги по описанию?

В советские годы было написано множество замечательных книг, адресованных детской аудитории. Детскими и юношескими рассказами, повестями и романами, впрочем, часто зачитывались и взрослые, поскольку это были поистине увлекательные истории. Советская детская литература не теряет своей актуальности и в наше время. Согласно библиотечной статистике, по-прежнему востребованными у читателей остаются книги Корнея Чуковского, Самуила Маршака, Агнии Барто, Сергея Михалкова. Эти авторы постоянно входят в топ-десятку самых читаемых. Некоторые советские писатели известны не только своими литературными произведениями - так, например, уже упомянутый Корней Чуковский был литературоведом и критиком, а Владимир Сутеев - художником. Он сам иллюстрировал свои книжки-картинки, в которых большие, красочные картинки сопровождались небольшими пояснительными подписями. Что рождается раньше, рисунок или текст, Сутеев и сам не мог сказать точно.

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