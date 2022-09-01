Тест не для слабаков: насколько хорошо вы знаете школьную программу?

За одиннадцать лет, проведенных за школьной партой, ребенок узнает массу разных вещей. Неудивительно, что весь объем полученных знаний вряд ли сохранится в памяти на протяжении всей жизни. Если в школе благодаря повторению информация оставалась в голове, то в дальнейшем, после выпускного, благополучно забывалась. Несколько лет назад исследователи провели опрос среди россиян, призванный установить, насколько хорошо люди помнят школьную программу. Результаты оказались неутешительными: только 2,3% респондентов смогли правильно ответить на все вопросы специально разработанного теста, состоящего из семи заданий. Как оказалось, с шестью заданиями справились лишь 7,2% опрошенных, а 30,5% соотечественников смогли дать правильные ответы на четыре или пять вопросов. Подавляющее большинство - целых 59,9% участников - смогли осилить три или менее заданий из теста. При этом, как подчеркнули ученые, вопросы не были феноменально сложными - они не выходили за рамки школьной программы.

Мы также приготовили тест на проверку школьных знаний. Пройдите его и узнайте, смогли бы вы ответить на его вопросы не хуже школьника.