Тест не для новичков: узнайте актера по его глазам

Выразительный взгляд всегда добавляет человеку плюс сто очков к харизме. Люди с красивыми глазами востребованы в качестве моделей, певцов, и, конечно же, актеров. В разные годы звание обладателя самого эффектного взгляда получали самые разные красавчики мирового кино, но в последние годы этот титул все чаще присваивают голубоглазому ирландцу Киллиану Мерфи. Все, кто смотрел фильмы и сериалы “Острые козырьки”, “Начало”, “Ночной рейс”, наверняка хорошо запомнили его пронзительный взгляд. В одной из социальных сетей глазам актера посвящена целая фан-страничка, где поклонники публикуют фото Киллиана, смотрящего прямо, вверх, вниз, вбок, а также обсуждают, как называется оттенок его глаз. “Цвета моря в солнечный летний день”, - такое поэтичное описание оставила на странице одна из фанаток. Кстати, взглядом Киллиана восхищаются не только зрители, но и режиссеры. Кристофер Нолан, режиссер фильма “Бэтмен: Начало”, где Мерфи играл Джонатана Крейна (Пугало), признавался, что у актера “самые необычные глаза, которые он когда-либо встречал”.

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