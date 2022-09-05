Тест не для новичков: угадайте сериал по кадру

“Улицы разбитых фонарей”, “Убойная сила”, “Бригада” - долгое время эти и другие названия ассоциировались у нас с понятием “сериал российского производства”. Выходили на экраны и адаптации популярных зарубежных шоу, такие как “Не родись красивой” (российский аналог колумбийской мыльной оперы “Я Бетти, дурнушка”) или “Побег” на основе одноименного американского телесериала. Какие-то из этих адаптаций были успешными, какие-то - провальными, однако зрители и критики единодушно сходились во мнении, что российскому телевидению не хватает оригинальных качественных продуктов. Новый этап в развитии отечественных сериалов наступил с появлением собственных стриминговых сервисов - только за последние несколько лет на онлайн-платформах состоялись премьеры социально-драматических шоу (“Чики”, “Безопасные связи”), научно-фантастических (“Эпидемия”, “Выжившие”), триллеров (“Игра на выживание”, “Колл-центр”) и других.

Хотите проверить, насколько хорошо вы ориентируетесь в отечественных сериалах? Пройдите наш тест на знание российских шоу, часть из которых была снята в в нулевые, а другая часть - в наши дни.