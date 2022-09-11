Тест не для невнимательных: сможете отличить матерей от дочек на фотографиях?

В народе говорят, что если хочешь узнать, как будет выглядеть в зрелом возрасте любимая девушка, достаточно посмотреть на ее мать. Однако нередко случается так, что мать и дочь выглядят ровесницами. Причиной тому может послужить как хорошая генетика, так и раннее материнство. В этих случаях их легко можно принять за сестер или подруг. Среди звезд немало таких примеров - взять хотя бы американскую актрису Лизу Боне, известную по ролям в сериалах “Шоу Косби” и “Другой мир”. Она вышла замуж за музыканта Ленни Кравица в 20 лет, а уже в следующем году у молодоженов родилась дочь Зои. К сожалению, в 1993 году звездная пара рассталась, зато теперь Лиза Боне и Зои Кравиц на красной дорожке выглядят словно сестры-близнецы. Еще один яркий пример - главная голливудская блондинка Риз Уизерспун и ее дочь Ава Элизабет Филипп. Актриса родила, когда ей было 23 года, и теперь на фото Риз и ее наследницу очень легко перепутать - настолько они похожи и ослепительно красивы.

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