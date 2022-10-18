Тест не для гуманитариев: насколько вы разбираетесь в физике

У многих людей слово “физика” ассоциируется в первую очередь со школьным кабинетом, скучными параграфами в учебнике и бесконечными задачками. На самом же деле эта дисциплина очень увлекательна, нужно лишь заглянуть дальше учебной программы. Даже ученые-физики, портреты которых висели в классе, были не “ботаниками”, а незаурядными личностями. Так, например, первооткрыватель закона Дальтона был… правильно, дальтоником. Впервые он узнал об этом в день рождения матери. Вместе со своим братом он преподнес родительнице в подарок пару алых чулок. Этот яркий цвет в те времена считался вульгарным, поэтому мать искренне удивилась такому сомнительному презенту. Однако вскоре выяснилось, что и сам Джон Дальтон, и его брат ввиду своей особенности считали, что чулки синего цвета. В своем завещании британский физик просил вырезать у него один глаз для изучения причин дальтонизма. Однако в середине 19 века науке не удалось установить истину - это получилось только в 1990-х. Оказалось, что у дальтоников отсутствует пигмент, восприимчивый к зеленому цвету.

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