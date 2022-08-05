Тест: назовите знаменитостей, и мы точно угадаем ваш возраст

У каждого поколения свои кумиры. Если в прошлом веке молодежь сходила с ума по Элвису Пресли, Курту Кобейну и Modern Talking, то сегодня все эти имена и названия коллективов уже не вызовут ярких эмоций на лице большинства представителей нового поколения. Сегодня властителями умов считаются популярные блогеры, которые, в общем-то, мало чем отличаются от своих поклонников. Феномен состоит в том, что сегодня практически любой подросток может создать аккаунт в социальной сети, раскрутиться и попасть в топ. Многие молодые люди никогда не слушали тех исполнителей, по которым в прошлом столетии сходили с ума их родители, не смотрели фильмы с участием ретро-знаменитостей. "Унесенные ветром", "Девчата", "Афоня", – все эти кинокартины, снятые в СССР и за рубежом, могут быть незнакомы подрастающим поколениям.

Предлагаем вам пройти небольшой, но увлекательный тест, связанный с кумирами прошлого столетия. Представители нового поколения вряд ли смогут назвать имена хотя бы части этих звезд. Только чур не подсматривать в поиск по картинкам – это скажется на результатах теста, они уже не будут объективными.