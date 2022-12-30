Тест: назовем точную цифру вашего психологического возраста

В последние годы психологи много говорят о том, что у человека существует три типа возраста. Первый из них называется хронологическим и обозначает количество прожитых лет; он же обозначен в паспорте. Второй, биологический, можно назвать по состоянию организма человека и его органов. А третий, психологический, как раз представляет для специалистов большой интерес. Этот возраст свидетельствует о внутреннем уровне зрелости. Интересно, что у одного и того же человека эти три возраста могут совершенно не совпадать. Наверняка каждый из нас хотя бы раз в жизни видел не по годам мудрых и серьезных подростков, а также бабушек-старушек, которые любовью к приключениям ничуть не уступали представителям молодого поколения. На первый взгляд кажется, что психологический возраст никак не влияет на жизнь человека, мол, чем он моложе душой - тем лучше. Однако из-за этого у человека могут не складываться отношения со сверстниками, партнером, родителями, возникать трудности с работой и т.д.

Чтобы не оказаться в неловкой ситуации, необходимо знать свой психологический возраст. Предлагаем вам узнать, сколько лет вам на самом деле, с помощью нашего теста.