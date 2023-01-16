Тест: назовем истинный возраст вашего тела (отличается от цифры в паспорте)?

Редко можно встретить человека, чей внешний облик и физические данные полностью соответствуют цифрам в его паспорте. Как правило, состояние нашего организма зависит не только от количества прожитых лет, но и от множества других факторов. Ученые даже разработали специальный алгоритм, который позволяет выяснить, каков реальный возраст человека, если оценивать его сугубо по состоянию здоровья. Как оказалось, необходимо учитывать не только физические заболевания и вредные привычки, которые значительно старят организм, но еще и психологические факторы. Так, например, ощущение одиночества и отсутствие поводов для радости и счастья в среднем прибавляют к паспортному возрасту человека 1,65 года, курение - 1,25 года, беспокойный сон - 0,44 года. Любопытно, что после того, как исследователи протестировали свою методику на людях с тяжелыми заболеваниями, выяснилось, что биологический возраст таких участников оказался хоть и выше, чем у здоровых респондентов, однако суммарно тяжелые или хронические болезни прибавили к биологическому возрасту только полтора года - то есть меньше, чем одиночество.

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