Тест: найдите всех животных на картинках и узнайте о себе кое-что новое

Многие люди убеждены - чтобы сохранять мозг в тонусе, необходимо регулярно “напрягать” его с помощью различных головоломок и упражнений. Особенно широко это мнение распространено среди представителей старшего возраста. Ученые из Университета Абердина решили выяснить, действительно ли это так. Они проанализировали данные 500 участников, родившихся в 1936 году. Почему именно их? Дело в том, что, согласно правилам школьной программы, в 1947 году они проходили тест на интеллект. Команда исследователей извлекла данные из архива и сравнила их со свежими показателями. Добровольцы прошли дополнительное тестирование, благодаря которому ученые смогли оценить скорость запоминания и работы мозга. Как оказалось, решение головоломок и кроссвордов никак не сказывается на возрастном снижении умственных способностей. Однако, если человек на протяжении всей жизни регулярно проводил для своего мозга такие “тренировки”, то его когнитивные навыки значительно улучшались. Одним словом, если начать решать головоломки в пожилом возрасте, на интеллекте это никак не скажется, но если делать это постоянно с самой молодости, результат будет налицо. Насколько вы внимательны и сообразительны? Проверьте себя с помощью нашего нового теста.

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