Тест: наведите порядок в доме и узнайте, что вы за человек

“Чистота - залог здоровья”, - говорил персонаж известного советского мультфильма. Поспорить с этим сложно, да и находиться среди порядка гораздо приятнее, чем среди хаоса. Однако бывают очень редкие случаи, когда чистота оборачивалась во вред. В 2020 году в Политехническом институте Ренсселера (США) произошел любопытный инцидент. В лаборатории биологии и химии в морозильном шкафу хранились особые клеточные культуры, которые ученые института изучали на протяжении двух последних десятилетий в рамках проекта, посвященного фотосинтезу. Однажды морозильная камера сломалась и начала издавать неприятные звуки. В ожидании ремонта образцы культур вполне могли побыть в поврежденной камере, участники лаборатории оставили для сотрудников клининговой компании записку, где просили не трогать камеру и не обращать внимание на издаваемые ею звуки. Однако уборщик не прочел записки и повернул выключатель из положения on в off - по его словам, потому, что думал, что включил рубильник, а не выключил. В результате из-за резкого снижения температуры большинство образцов погибли, а результаты 20-летних исследований улетели в тартарары. И все же наводить порядок дома и на работе необходимо. Расскажите, как вы проводите уборку, а мы назовем тип вашей личности.

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