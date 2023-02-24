Тест: настолько ли вы умный человек?

О связи между чувством юмора и интеллектом ученые говорили давно. По мнению психологов, умение искрометно шутить и понимать чужой юмор, даже довольно замысловатый, можно унаследовать от предков, но гораздо сильнее оно зависит от окружения человека и его умственного развития. Считается, что для того чтобы интересно, смешно, а главное, быстро пошутить, необходимо обладать высокой эрудиций и широким кругозором. Кстати, взаимосвязь юмора и интеллекта работает и в обратную сторону: хорошая шутка запускает в организме выработку гормонов удовольствия, которые, в свою очередь, влияют на когнитивные функции, креативность и память. Кстати, именно поэтому психологи придерживаются мнения, что хороший руководитель должен непременно обладать отличным чувством юмора - смех активизирует умственную деятельность коллектива и сплачивает его участников. Дружеская и легкая атмосфера в офисе повышает работоспособность, убеждены специалисты.

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