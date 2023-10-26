Тест: настало ли в вашей жизни время для перемен?

Перемены — слово, которое вызывает у людей неоднозначные чувства. Кто-то всей душой жаждет изменить свою жизнь, но боится сделать первый шаг. А кто-то даже думать не хочет о том, чтобы впустить в окно ветер перемен. Почему же люди так боятся нового и неизведанного? Ответ на этот вопрос попробовали найти специалисты. Они провели эксперимент, в рамках которого участникам-студентам предстояло сделать выбор между старым и новым расписанием. Большинство респондентов предпочли прежнюю версию, новая не прельстила их даже тем, что в ней было меньше занятий. Дело в том, что изначальный вариант был для них более привычным. Кроме того, когда студентам рассказали, что прежний вариант расписания существовал сотни лет, они еще больше укрепились в своем мнении. Другие исследования показали, что люди предпочитают неизвестности даже... плохой исход ситуации. Наибольший стресс у добровольцев вызывает не неблагоприятный прогноз, а полное отсутствие каких-либо прогнозов. Именно по этой причине многие из нас придерживаются того, что уже знакомо, а всего неизведанного стараются избегать.

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