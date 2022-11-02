Тест: насколько высок ваш эмоциональный интеллект?

В последние годы психологи активно используют такой термин, как “эмоциональный интеллект”. Но мало кто из представителей широкой аудитории представляет себе, что подразумевается под этим понятием. Появилось оно в 1990-е годы в ходе исследований Питера Сэловея и Джона Майера. Ученые понимали под ним совокупность ментальных способностей человека - к восприятию, выражению и контролю эмоций, пониманию своих и чужих эмоций, а также повышению эффективности общения с помощью эмоций. Звучит довольно запутанно, однако на самом деле все предельно просто. У человека существуют два интеллекта - один рациональный, другой - эмоциональный. В большинстве случаев они пребывают в равновесии и даже взаимно дополняют друг друга, но если эмоции захватывают власть над разумом, баланс нарушается. Мог бы человек прожить без эмоционального интеллекта, неизвестно, что совершенно точно он помогает лучше понимать собеседников и окружающий мир, проявлять сочувствие и эмпатию, и, наконец, просто чувствовать себя живым.

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