Тест: насколько вы знаток любви?

Любовь, пожалуй, одно из самых популярных слов в любом языке. Ведь оно обозначает чувство, без которого невозможно себе представить нашу жизнь. Оно таинственно, но в то же время ученые не перестают его исследовать, чтобы понять, как строятся романтические отношения между людьми. Так, например, несколько лет назад ученые из Канады провели масштабный опрос, в котором приняли участие порядка 2000 добровольцев разного возраста. Как удалось выяснить исследователям, которых интересовало начало и развитие отношений, 68% опрошенных сначала дружили со своими вторыми половинками, а после начали встречаться. Чаще всего такое развитие событий наблюдалось среди двадцатилетних - в этой возрастной группе дружба трансформировалась в роман в 85% случаев. По мнению авторов исследования, результаты опроса опровергают расхожий миф о любви с первого взгляда. Ученые говорят, что это не более чем паттерн, навязанный массовой культурой - романтическими фильмами, книгами, сказками и т.д. Пришло время пересмотреть взгляды на этот стереотип и отказаться от него.

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