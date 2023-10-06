Тест: насколько вы злой человек?

Хотим мы того или нет, но время от времени нам приходится сталкиваться со злостью и агрессией. Ученые озадачились вопросом, в каком возрасте человек начинает различать, что кто-то настроен крайне негативно. Как оказалось, происходит это в тот момент, когда малыш начинает говорить и понимать смысл чужой речи - примерно в возрасте 15 месяцев. Американские ученые провели эксперимент с участием 150 детей в возрасте 1 года 3 месяцев. Разумеется, девочки и мальчики еще плохо понимали взрослую речь, но реагировали на гнев и ярость. Кстати, как заметили исследователи, некоторые детки начали перенимать такое поведение и активно его использовать. По мнению специалистов, это свидетельствует об отсутствии у малыша способности к самоконтролю - с наибольшей долей вероятности в будущем у этого ребенка возникнут проблемы с послушанием. Вообще, умение контролировать себя формируется у маленьких человечков в первые три года жизни. Наблюдая за развитием малыша, можно предугадать, какие проблемы могут возникнуть у него в более старшем возрасте. Хотите узнать, насколько вы склонны к злости, агрессии и их внешним проявлениям? Ответьте на вопросы нашего теста.

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