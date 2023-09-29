Тест: насколько вы злой человек?

Злость - одна из базовых человеческих эмоций. Когда-то давно она помогала нашим предкам выжить, поскольку подталкивала защищать себя, близких и жилище от опасности. Но, конечно же, агрессия может возникнуть не только в те моменты, когда жизни и здоровью человека что-то угрожает. Люди выходят из себя в самых разных ситуациях и местах. Несколько лет назад международная команда ученых решила выяснить у жителей мегаполисов, где именно они испытывали злость и раздражение. С этой целью исследователи проанализировали записи в социальных сетях более 200 000 жителей Лондона и Сан-Франциско. Как оказалось, чаще всего негативные эмоции охватывали людей в те моменты, когда они находились в непосредственной близости от мест, связанных с транспортом и перемещениями по городу. В число объектов вошли автобусные остановки, автострады, перекрестки, железнодорожные станции и т.д. Кроме того, среди мест, где пользователи соцсетей испытывали раздражение, значатся строительные магазины, страховые конторы и агентства недвижимости. А вот в кафе, ресторанах и отелях люди в большинстве случаев излучают позитив. Хотите узнать, насколько вы подвержены злости? Ответьте на вопросы нашего нового теста.

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