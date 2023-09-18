Тест: насколько вы жизнерадостная Мейбл из "Гравити Фолз"?

Мультфильм “Гравити Фолз” предназначен для взрослой аудитории. И, надо сказать, ему удалось покорить сердца фанатов со всего света. Настолько, что после его завершения создатели решили отблагодарить поклонников за преданность и придумали целый квест. Благодаря ему многие зрители как будто бы смогли вернуться в детство и пережить захватывающее приключение. В последнем эпизоде “Гравити Фолз” внимательные зрители углядели статую Билла Шифра и послание со сведениями о неком сокровище. Фанаты поняли, что все это не просто так, и спустя некоторое время создатель мультсериала Алекс Хирш разместил в своих социальных сетях подсказку с шифром. С его помощью поклонникам удалось выяснить, что первая остановка квеста располагалась в Казанском соборе в Санкт-Петербурге. Записка, обнаруженная там, отсылала уже в Токио, затем - в Америку, где самым заинтересованным следопытам пришлось посетить 11 штатов. В результате в городе Ридспорт (штат Орегон) у памятника Биллу Шифру был обнаружен сундук с сокровищами, среди которых - музыкальная шкатулка и пояс мэра Гравити Фолз. Хотите узнать, есть ли у вас что-то общее с Мейбл Пайнс, героиней мультсериала? Тогда пройдите наш тест!

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