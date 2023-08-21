Тест: насколько вы здоровы?

В современном ритме жизни людям порой сложно уделить время себе, прислушаться к собственному организму, осмыслить, насколько хорошо тот себя чувствует. Подавляющее большинство из нас по-прежнему работает в офисе, где сохранить свое здоровье сложно, но можно. Сложности начинаются еще до прихода в офис. Не так давно в обиход вошло слово “коммьютер” - так называют людей, которым приходится тратить на дорогу до работы несколько часов в день. Дело в том, что коммьютеры меньше двигаются, долгие часы в пробках способствуют повышению артериального давления и некоторых гормонов, приносящих вред сердцу и сосудам. Решение проблемы может быть самым разным - искать работу ближе к дому или же снизить нагрузку, например, договориться о том, чтобы несколько дней в неделю работать удаленно. Кроме того, эксперты советуют не забывать о физической активности, по возможности больше гулять. Скоротать время в пути можно за прослушиванием вдохновляющей музыки или полезных и интересных подкастов. Пройдите наш тест на здоровье, но помните - не стоит относиться к результатам серьезно. Сделать точные выводы и дать рекомендации может только специалист.

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