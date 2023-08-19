Тест: насколько вы завистливы?

Завидовать - плохо. Все мы понимаем это и все же не можем удержаться от противоречивых эмоций, когда кому-то везет по жизни больше, чем нам. Кто-то практикует лишь белую зависть, которая мотивирует двигаться вперед самому, а кто-то не может спокойно спать, представляя, как конкурент празднует победу. Многие слышали выражение “позеленеть от зависти”, но принимали его за простую фигуру речи. Между тем ученые из Университета Огайо (США) на основании проведенного исследования доказали, что, когда человек испытывает сильные эмоции, его кожа способна неуловимо менять свой цвет. А это значит, что по изменениям оттенка кожи на отдельных участках лица собеседника (а именно на щеках, подбородке, вокруг бровей и носа) мы можем считывать эмоции, которые тот испытывает. По мнению ученых, все эти перемены связаны с кровотоком, который контролирует центральная нервная система. Любопытно, что когда добровольцам продемонстрировали фотографии людей, испытывающих самые разные эмоции (грусть, гнев, зависть и т.д.), респонденты смогли с точностью до 70% угадать внутреннее состояние человека на фото.

А вам случается зеленеть от зависти? Проверьте, насколько вы нетерпимы к чужим успехам и достижениям.