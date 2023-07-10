Тест: насколько вы завистливы?

Хотим мы того или нет, но негативные эмоции все равно присутствуют в нашей жизни. Гнев, ненависть, зависть - каждый человек время от времени испытывает их, хотя и не всякий признается в этом открыто. Сильные негативные эмоции при виде чужого успеха или достатка свойственны не только человеку. В свое время Франс де Вааль из Университета Эмори провел необычный эксперимент с обезьянами. Он приучил подопытных собирать камушки и использовать их как валюту в обмен на ломтик огурца. Обезьяны восприняли идею с энтузиазмом, они охотно обменивали камушки на лакомство и радовались этому - ровно до тех пор, пока ученый не начал давать некоторым из них виноградины вместо огурца. Что тут началось! Обезьяны, заметив, что кое-кто выделяется на общем фоне, пришли в неописуемую ярость. Когда в следующий раз Франс де Вааль принес обделенным обезьянам огурец, они отказывались от него и бросали в него найденные камушки. Мы также неизменно сравниваем свои достижения с чужими, и если замечаем, что у кого-то зарплата выше, ноги длиннее или квартира больше, испытываем зависть. А вот как с ней поступать - направить в мирное русло и использовать как мотивацию или просто трястись от злобы, каждый решает сам.

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