Тест: насколько вы зависимы от своего телефона?

В современном мире без гаджетов никуда - рабочие контакты, общение с друзьями и близкими, игры и развлечения составляют часть жизни человека. Однако ученые уже давно бьют тревогу, говоря о том, что чрезмерная привязанность к своему телефону может негативно сказаться на здоровье. Дело в том, что смартфон вызывает у нас зависимость, поскольку дарит позитивные эмоции, за счет выработки дофамина при получении приятных сообщений, комментариев и лайков в соцсетях мы буквально привязываемся к источнику радости. Поэтому, когда по каким-то причинам в определенный момент не получаем ожидаемой реакции - сообщения от собеседника, лайков, репостов и других приятностей - начинаем волноваться и испытывать стресс. По словам врача-эндокринолога Роберта Лустига, человеческий организм порой не успевает приспособиться к современным реалиям. Новые уведомления вызывают у нас выработку гормонов стресса и учащенное сердцебиение - реакции, придуманные эволюцией для того, чтобы избежать опасности. А высокий уровень гормонов стресса приводит к депрессии, давлению, сердечным приступам и т.д.

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