Тест: насколько вы всем недовольны?

Наверное, у каждого человека есть знакомые, в адрес которых так и хочется сказать: “Тебе не угодишь!” Они постоянно чем-то недовольны, даже если ради них вывернуться наизнанку. Погода за окном, новый наряд подружки, маршрут для совместного путешествия - абсолютно любая вещь может вызвать у них желание поворчать. “Почему бы просто не быть благодарным за помощь?” - задаются вопросом окружающие, глядя на этих приверед. По мнению большинства исследователей, причины стоит искать в детстве. Вполне вероятно, что ворчуны в далеком прошлом получили некий травмирующий, или, по крайней мере, негативный опыт. Они либо не получили от кого-то обещанной поддержки, либо получили такую, что лучше бы ее вовсе не было. У них закрепился паттерн о том, что любое действие может привести к негативным последствиям, причинить боль, нанести серьезный моральный или психологический урон. Кроме того, ученые считают, что часть людей на планете вовсе лишены возможности испытывать благодарность и выражать ее. Они постоянно чем-то недовольны и находят поводы для ворчания в любой мелочи. А насколько вы всем недовольны? Ответьте на вопросы нашего нового теста, а мы расскажем всю правду.

Показать полностью