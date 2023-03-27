Тест: насколько вы восприимчивый человек?

Помните детскую дразнилку про “слезки на колесиках”? Так называли тех, кто близко принимал к сердцу любую мелочь и мог даже расплакаться. Чрезмерная чувствительность у кого-то проходит с возрастом, а кто-то даже в зрелые годы способен прослезиться из-за косого взгляда прохожего или слишком строгого замечания начальника. И это совершенно нормальная реакция, если речь идет о людях с обостренным восприятием. Психологи заговорили об этом явлении сравнительно недавно, в 1990-х годах. Понятия “высокая чувствительность” и “высокочувствительный человек” в профессиональный оборот внедрила американский психолог Элейн Эйрон. Она выдвинула предложение именовать так людей, которые обладают особой восприимчивостью как на эмоциональном, так и на физическом уровне. При этом высокая чувствительность не зависит от того, является ли человек интровертом или экстравертом, замкнутым или открытым по характеру - таким свойством может в равной степени обладать любой из нас.

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