Тест: насколько вы внимательны к деталям?

Умение сосредоточиться на делах дано далеко на каждому. Кто-то способен сконцентрироваться в два счета, а кто-то на протяжении всего дня не может собраться, чтобы успеть все запланированное. На внимание и концентрацию оказывают влияние самые разные факторы - в том числе, по мнению ученых, питание. Способность сосредоточиться может сильно ухудшиться после приёма пищи с повышенным содержанием насыщенных жиров. Такой вывод сделали учёные из Медицинской школы Университета Огайо (США). Они провели эксперимент с участием 51 женщины. Им было предложено съесть блюда, различающиеся по содержанию насыщенных и ненасыщенных жиров, но одинаковые по калорийности и размеру порции, а после пройти тест на внимание. Результаты оказались интересными - отведав пищи с высоким содержанием повышенных жиров, участницы эксперимента демонстрировали результаты хуже, чем те, кто ел другие блюда. В среднем разница составила около 11 процентов. Но, как отмечают ученые, если в крови респонденток изначально содержалась высокая концентрация эндотоксинов, они справлялись с тестом в равной степени плохо. Насколько вы внимательны? Проверьте себя, ответив на вопросы нашего нового теста.

Показать полностью