Тест: насколько вы уверенны в себе?

Здоровая самооценка - качество, которым, к сожалению, может похвастаться далеко не каждый человек. У кого-то она значительно занижена, а у кого-то, напротив, завышена. Развитию комплексов, по словам исследователей, способствуют социальные сети. Британский и австрийские ученые пришли к выводу, что снимки, которые размещают люди на своих личным страничках в интернете, подрывают уверенность других пользователей в себе. При этом наиболее негативные чувства вызывают не снимки знаменитостей и инфлюенсеров, а публикации, сделанные друзьями, знакомыми и коллегами. В исследовании приняли участие пятьдесят человек, средний возраст которых составлял 23 года. Один из авторов эксперимента рассказал, что причина, по всей вероятности, кроется в том, что звезды кажутся недостижимым идеалом, а потому соответствовать их уровню - задача практически невыполнимая. А вот когда яркими фотографиями делится коллега или приятель, человек огорчается, что не смог добиться того же. В результате настроение падает, а самооценка страдает.

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