Тест: насколько вы умны для своего возраста?

Меняются ли когнитивные способности с возрастом и можно ли как-то повлиять на их развитие и замедление? Этими вопросами ученые со всего мира задаются с давних пор - исследования связи между количеством лет, прожитых человеком, и его интеллектом продолжаются по сей день. Не так давно, например, эксперты из Эдинбургского университета пришли к выводу, что на остроту ума в “серебряном” возрасте влияют занятия музыкой в детстве. Ученые посвятили этому исследованию много лет, они тщательно изучили анкеты 366 респондентов, из которых 117 указали, что в детские или юношеские годы играли на фортепиано, гитаре, скрипке, волынке и других музыкальных инструментах. Большая часть добровольцев родилась в 1936 году, на протяжении своей жизни, вплоть до 70 лет, они проходили тестирование физических и умственных способностей. Как обнаружили ученые Эдинбургского университета, участники, которые ранее занимались музыкой, продемонстрировали более высокие когнитивные способности, чем те, кто никогда не прикасался к музыкальным инструментам.

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