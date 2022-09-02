Тест: насколько вы умны для своего возраста?

Благодаря современным медицинским и научным технологиям человечество стареет медленнее, чем раньше. Люди, достигшие “серебряного” возраста, выглядят значительно лучше, ведут активный образ жизни и совершенствуют свои навыки в самых разных областях. Однако ученые до сих пор исследуют взаимосвязь между количеством прожитых лет и уровнем интеллекта. Считается, что чем старше становится человек, тем менее острым становится его ум. Исследователям удалось выяснить, что это не совсем так - с возрастом некоторые способности человеческого мозга, напротив, становятся более совершенными. Но когда же интеллект достигает своего пика? Многочисленные эксперименты помогли выяснить, что скорость запоминания информации снижается примерно к восемнадцати годам, но это не повод отчаиваться. Объем информации, который человек способен держать в голове на протяжении определенного количества времени, так называемая рабочая память, крепнет только к тридцати годам, а другие способности - например, эмоциональный интеллект, расширение словарного запаса - достигают расцвета еще позднее.

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