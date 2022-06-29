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Тест: насколько вы умны для своего возраста?

29 июня 2022 17:30
Тест: насколько вы умны для своего возраста?

Проверь, насколько развит твой интеллект.

Человеческий интеллект развивается постепенно. Для малыша, например, интеллектуальным прорывом будет считаться умение досчитать до десяти, в то время как для взрослого, например – успешное выступление на международной конференции. Согласно классификации Жана Пиаже, интеллект возникает у ребенка в период с 8 до 12 месяцев. По мнению исследователя, в этом возрасте малыш, заполучив в свои ручки какой-то незнакомый, новый предмет, начинает активно его исследовать: пробует на вкус, стучит им о поверхность, пытается извлечь из него какой-нибудь звук и так далее.

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Пиаже видит в этом признаки интеллекта: малыш пытается выяснить, что можно делать с этим предметом, для чего он предназначен, чем он отличается от других, уже знакомых ему предметов и так далее. Завершается формирование интеллекта приблизительно к 14 годам, когда ребенок уже в состоянии рассуждать об абстрактных понятиях, а не только о тех вещах, которые доступны его глазу, слуху, обонянию. Он способен строить предположения, гипотезы и т.д.

Хотите узнать, насколько уровень развития вашего интеллекта соответствует вашему возрасту? Пройдите этот тест, чтобы получить точный результат.

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Елена Королева
Елена Королева
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