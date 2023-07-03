Тест: насколько вы удачливы?

“Ни пуха ни пера”, “Скрещу пальцы на удачу”, “Пусть тебе повезет”, - то и дело говорим и слышим мы в повседневной жизни. Несмотря на то, что многие скептически относятся к идее приманивать везение или задабривать фортуну, многие обычаи и ритуалы “на удачу” плотно вошли в нашу повседневность. В мире существует огромное количество туристических памятников, которые, согласно поверьям, приносят успех. Одним из них считается, например, статуя Уинстона Черчилля, расположенная в холле британского парламента. Памятник, установленный у входа в здание палаты общин, пользуется большой популярностью у туристов. Согласно поверью, если прикоснуться к левои ноге статуи, то вскоре тебе крупно повезет. Желающих проверить мистические способности скульптуры было много, не все были аккуратны, и монумент пришлось однажды отправить на реставрацию. К нему и по сей день приходят толпы туристов. Неизвестно, приносит ли прикосновение к ноге Черчилля удачу, зато эксперты с точностью могут сказать одно - если так пойдет и дальше и “народная тропа” не зарастет, статуе грозит полное разрушение.

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