Тест: насколько вы удачливы?

О том, что такое удача и можно ли ее привлечь каким-нибудь способом, человечество спорит до сих пор. Кто-то убежден, что везение можно заполучить только при рождении, как в мультфильме или сказке, где над колыбелью новорожденного порхают феи и раздают свои дары. Другие же считают, что удача - не более чем благоприятное стечение обстоятельств. Как бы там ни было, считается, что в мире есть места, которые способствуют привлечению успеха в жизнь человека. Большинство из них легко найти в туристических путеводителях и в интернете. Так, например, в число мировых достопримечательностей, которые, по мнению местных и приезжих, приносят везение, входит хвост жиронской львицы в Испании. Скульптура располагается в городе Жирона на площади перед церковью Святого Феликса. Согласно легенде, если поцеловать львицу у основания хвоста, она подарит удачу. Местные власти даже поставили специальную лесенку, чтобы было удобнее подниматься к нужному месту скульптуры. Правда, в настоящее время на площади находится копия, а оригинал можно увидеть в музее.

Можно ли назвать вас везучим человеком? Проверьте себя с помощью нашего теста.