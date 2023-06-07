Тест: насколько вы требовательны к партнеру?

В последние десятилетия представители обоих полов то и дело жалуются на то, как выросли требования к второй половинке. Действительно, если оглядеться по сторонам и почитать публикации в специализированных изданиях (например, в “Журнале психологии личности и социальной психологии”), станет очевидно, что взыскательность к партнеру - это своего рода тренд. Уйдет ли он со временем в прошлое или надолго закрепится, сказать пока трудно. Пока же многим парам приходится решать непростую дилемму - ставить друг другу высокую планку, страдать от того, что реальность и ожидание не совпадают и расставаться или махнуть рукой на грандиозные замыслы и попробовать полюбить человека таким, какой он есть? По словам психологов, чаще всего влюбленные пытаются совместить оба варианта, но встречаются и те, кто твердо придерживается своих принципов. Если партнер не отвечает запросам, то с ним расстаются и отправляются на поиски другого. Вопрос (безусловно, риторический, не требующий обязательного ответа) лишь в том, а удастся ли его найти?

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