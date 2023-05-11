Тест: насколько вы тонко чувствующий человек?

В последние годы у всех на слуху термины, которые изначально использовались психологами в своей практике: “абьюз”, “нарцисс”, “токсичный человек” и многие другие. К числу таких словечек, которые используют сейчас даже далекие от мира психологии люди, относится и “высокочувствительный”. Может показаться, что это очередная дань моде навешивать ярлыки, но на самом деле это не так. Термин появился в психологической науке сравнительно недавно и исследования на эту тему пока еще сложно назвать исчерпывающими. Но уже можно сказать, что эксперты составили список признаков, по которым можно понять, относитесь ли вы к когорте высокочувствительных людей. И самый главный из них, как нетрудно догадаться - это то, что вы постоянно слышите от окружающих, насколько вы ранимый и эмоциональный. Ведь такие люди действительно обладают удивительной восприимчивостью. Кроме того, в числе примет высокочувствительных людей - превосходная интуиция, хорошо развитая эмпатия, стремление чаще проводить время в одиночестве, чтобы восполнить силы.

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