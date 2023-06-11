Тест: насколько вы суеверны?

Различные суеверия зародились еще в стародавние времена и сохранились до наших дней. Кто-то соблюдает их автоматически, не вкладывая в свои слова и действия глубинный смысл - например, машинально стучит по дереву, когда делится какими-то успехами или планами на будущее. Другие, наоборот, искренне верят в то, что рассыпанная соль сулит скандал, а перебежавшая через дорогу черная кошка - несчастье. Между тем исследователи отмечают, что большинство примет имеют под собой самую что ни на есть прозаическую подоплеку. Например, то самое суеверие, связанное с солью, появилось из-за того, что в прежние времена она была дефицитным и дорогим товаром. Просто так прийти на рынок и приобрести мешок соли не представлялось возможным - ее продавали в специальных соляных лавках и на душу населения отпускали только определенную порцию. Неудивительно, что такой редкий и дорогостоящий продукт ценился в доме на вес золота. Если человек по неосторожности рассыпал соль, то его отчитывали за проступок со всей строгостью. Отсюда и возникло распространенное суеверие, которое, конечно же, в наши дни совершенно неактуально.

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