Тест: насколько вы суеверны?

В далеком прошлом едва ли не с каждым действием в жизни человека были связаны какие-либо приметы. Например, в новое жалище обязательно первой запускали кошку, чтобы она принесла с собой удачу, а береза, посаженная рядом с домом, оберегала его от несчастий. Сейчас народные приметы воспринимаются скорее как пережиток прошлого или нечто забавное. На самом деле, по словам ученых, многие приметы имеют под собой не мистическое, а вполне прозаическое объяснение. В старину люди подмечали, что если кошка забирается на печь, сворачивается клубочком и прячет нос, то быть морозу или ненастью. Никакой сверхъестественной подоплеки здесь нет - наши предки не знали, что усатые-полосатые от природы наделены высокой чувствительностью к погодным перепадам. Они намного тоньше ощущают малейшие природные перемены и реагируют на них соответствующим образом. Кроме кошек, таким “даром” обладают лошади, собаки, куры. Нередко животные, предчувствуя катаклизмы, например, землетрясения, предупреждали о них хозяев.

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